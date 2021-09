UNESCO Sächsisches Kabinett einigt sich auf zwei neue Welterbe-Bewerber

Burgen, Schlösser, Parks und Industriekultur – all das gibt es in Deutschland reichlich. Doch nur 51 Stätten in Deutschland können mit dem Titel Welterbe werben. Die Montanregion Erzgebirge und der Fürst Pückler Park in Bad Muskau sind die beiden Stätten in Sachsen, die mit dem Titel werben dürfen. Nun sollen in Sachsen zwei neue dazukommen: das Meissener Porzellan und die Göltzschtalbrücke.