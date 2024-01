Aktuelle Meldungen über die weitere Entwicklung des Winterwetters und mögliche Behinderungen gibt es auch nachts bei MDR AKTUELL und im MDR-Verkehrsdienst.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile Sachsens amtliche Wetterwarnungen vor Schnee und Frost herausgeben. Bis Donnerstagabend wird wird vor "Schneefall mit Mengen zwischen fünf und 15 Zentimetern" gewarnt. Das betrifft laut Vorhersage Westsachsen, Ostsachsen und die Mittelgebirge. Im Raum Leipzig, Nordsachsen und Kreis Görlitz seien bis zu zehn Zentimeter Schnee möglich. "Verbreitet wird es glatt bei leichtem Frost zwischen minus 1 und und minus 4 Grad Celsius", hieß es.

Aktuelle Lage auf Sachsens Autobahnen und Straßen

Der MDR-Verkehrsdienst meldet am Donnerstagmorgen, dass "durch Schnee und Eis auf vielen Nebenstrecken Fahrzeuge querstehen, einige Straßen sind blockiert" (Stand: 6:55 Uhr).

A4 Frankfurt Richtung Dresden : zwischen Siebenlehn und Wilsdruff acht Kilometer Stau wegen querstehender Lkw

: zwischen und acht Kilometer Stau wegen querstehender Lkw A17 Prag - Dresden: zwischen Dresden-Südvorstadt und Dresden-Gorbitz in beiden Richtungen nach einem Lkw-Unfall gesperrt, in Richtung Prag: Stau bis zum Dreieck Dresden-West, in Richtung Dresden - Stau bis Heidenau

B 174 Chemnitz - Reitzenhain : zwischen Zschopau und Marienberg, in beiden Richtungen Stau wegen liegengebliebener Lkw

: zwischen Zschopau und Marienberg, in beiden Richtungen Stau wegen liegengebliebener Lkw Im Erzgebirgskreis ist die Straße zwischen Zwönitz und Stollberg wegen querstehender Laster blockiert.

Unterdessen melden die Polizeidirektionen, dass ein großes Verkehrschaos aufgrund des Winterwetters bislang offenbar ausgeblieben ist. In der Region Leipzig seien wenige Unfälle mit Blechschäden verzeichnet worden. "Die Unwetterwarnung am Mittwoch schien "bei der Bevölkerung angekommen zu sein. Es ist erstaunlich ruhig", sagte ein Polizeisprecher dazu.



Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) versuchen seit dem frühen Donnerstagmorgen eine technische Störung an der Endstelle Lausen zu beheben. Es werde Schienenersatzverkehr eingesetzt und komme zu Verspätungen, hieß es. Der LVB-Sprecher Marc Backhaus sagte, in der Nacht fuhren zwei Straßenbahnen, um Oberleitungen und Strecken frei zu halten.

Unfall mit Verletzten in Dresden

"Es gab fast gar keine Einsätze", fasste ein Polizeisprecher in Dresden am Donnerstagmorgen die vergangenen Stunden zusammen. Allerdings passierte wegen des Glatteises in der Münchner Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Laut Polizei kam ein Autofahrer ins Krankenhaus, die Fahrerin des anderen beteiligten Autos wurde am Unfallort ambulant versorgt. Bei dem Unfall sei auch ein parkendes Auto beschädigt worden.

Lage in Ost- und Westsachsen relativ ruhig