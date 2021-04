Bei einem Fahrradunfall am Ostersonntag in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) sind ein Mann und eine Frau schwer verletzt worden. Sie waren auf einem Trampelpfad neben einer Felswand bei Hainsberg unterwegs. Dabei stürzten sie den Abhang hinab. Der 34 Jahre alte Mann landete im Tal des Mühlgrabens und wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Die 35 Jahre alte Frau konnte sich auf halber Höhe an einem Baum festhalten und blieb dort hängen. Höhenretter der Dresdner Feuerwehr rückten an, seilten sich an der Felswand ab und brachten die Frau nach unten. Auch sie kam ins Krankenhaus.

Laut Polizei Dresden hatte die Frau ihr Geländefahrrad geschoben, war abgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Ihr Partner wollte helfen und stürzte ebenfalls ab.

Augustusburg: Fünf Verletzte und 65.000 Euro Schaden

Bei einem Unfall in Augustusburg sind am Ostersonntag vier Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Eine 60 Jahre alte Frau war mit ihrem Auto aus Erdmannsdorf in Richtung Chemnitz unterwegs. Am Ende einer Steigung kam sie links von der Straße ab und stieß mit einem Kleintransporter zusammen. Der 34 Jahre alte Transporterfahrer und drei weitere Insassen (ein vier Jahre altes Mädchen sowie zwei Frauen im Alter von 35 und 62 Jahren) wurden dabei schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus.

Die Unfallverursacherin blieb leicht verletzt. Ein Atemalkoholvortest ergab laut Polizei einen Wert von 1,14 Promille. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 65.000 Euro.

Riesa: Flucht vor Polizei endete in Polizeiwagen

Drogen waren bei einer Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Riesa (Landkreis Meißen) Thema. Eine Streife wollte am Ostersonntag mittags einen 38 Jahre alten Autofahrer stoppen, der mit einem gestohlenen Auto-Kennzeichen unterwegs war. Doch der Mann fuhr davon. "Die Verfolgungsfahrt endete im rund 20 Kilometer entfernten Wermsdorf in Nordsachsen, wo sein Auto mit einem Streifenwagen zusammenstieß", teilte die Polizei mit.

Verletzte gab es nicht. Die Fahrzeuge allerdings mussten abgeschleppt werden. Auch eine Warnbake und eine Hauswand wurden beschädigt. Der 38-Jährige stand laut Polizei unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein.

Superteure Industriedrohne geklaut

Die Leipziger Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl. Am Sonntagmorgen, zwischen 06:18 Uhr und 06:34 Uhr hebelten unbekannte Täter den Angaben zufolge das Fenster einer Firma im Stadtteil Neulindenau auf. Danach ließen sie einen Koffer mit einer Industrieflugdrohne inklusive Zubehör mitgehen. Die Polizei spricht von einem Stehlschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.



In Freiberg ging der Polizei dagegen ein räuberisches Duo ins Netz. Zeugen hatten einen Einbruch im Schwimmbad gemeldet. Noch während die Spurensicherung vor Ort war, wurde in der Nähe ein 35 Jahre alter Radfahrer kontrolliert, der einen Teil des Diebesgutes in einem Rucksack bei sich führte. Die Befragung führte schließlich zu einer mutmaßlichen 36 Jahre alten Komplizin, die ebenfalls vorübergehend festgenommen wurde. Jetzt wird ermittelt, ob sie für weitere Einbrüche im Raum Freiberg verantwortlich sind.