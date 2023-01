Starker Schneefall hat in Sachsen seit dem Nachmittag Behinderungen im Straßenverkehr geführt. Auf der A72 in Richtung Chemnitz staute sich der Verkehr. Zwischen Zwickau und Stollberg blieben mehrere Lkws liegen. Das Technische Hilfswerk (THW) rückte aus, um die Laster wieder in die Spur zu bekommen und den Berg hinaufzuschleppen. Nach Angaben eines THW-Sprechers kann sich das bis in die Morgenstunden hinziehen. Zunächst müssten Autos Platz für den Winterdienst machen. In Folge des Staus waren nach Reporterangaben auch die Umleitungsstrecken überlastet.