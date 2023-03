Als sich der Lkw laut Polizei daraufhin verkeilte, wurde der Lkw-Tank beschädigt. In der Folge seien Hunderte Liter Diesel aus dem Tank und teilweise auf die Autobahn geflossen, so die Polizei. Mit Schüttmulden habe die Feuerwehr versucht, den auslaufenden Treibstoff aufzufangen. Die A72 musste laut Polizei mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Aktuell werde noch die rechte Fahrspur in Richtung Leipzig gereinigt. Die Reinigungsarbeiten sollen noch bis in die Mittagsstunden andauern, teilte die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mit.