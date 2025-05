In Sachsen hat sich der Verkehr am Freitagnachmittag auf mehreren Autobahnen gestaut. Auf der A4 Frankfurt in Richtung Dresden waren es zwischen Siebenlehn und Wilsdruff nach einem Unfall acht Kilometer, auf der A72 Richtung Hof staute sich der Verkehr zwischen Kreuz Chemnitz und Stollberg-Nord nach einem Unfall ebenfalls auf fünf Kilometern.