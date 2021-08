Nachhaltigkeit Sachsens Universitäten wollen umweltfreundlicher werden

Mehr Grün auf dem Uni-Campus, umweltfreundliches Recyclingpapier in der Verwaltung: Diesen Weg wollen die Hochschulen in Sachsen gehen. In Dresden gibt es für derartige Fragen seit Kurzem sogar ein eigenes Büro - ein "Green Office". Auch Leipzig möchte diesen Schritt gehen. Noch ist jedoch die Finanzierung ungeklärt.