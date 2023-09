So sagte der wahre Täter an Ziemanns erstem Prozesstag glaubwürdig aus. Der 27-Jährige konnte auch sagen, wo die Waffe abgeblieben war. Außerdem stellte sich heraus, dass ein nach dem Überfall eingesetzter Fährtenhund sehr wohl den richtigen Riecher gehabt hatte. Alles fügte sich neu zusammen.

Am 9. Dezember kommt Axel Silvio Ziemann in Untersuchungshaft, dort bleibt er bis Mai. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / ari

"Am ersten Verhandlungstag ist meine Entlassung angeordnet worden", sagt Ziemann mit einem Zittern in der Stimme. Er fängt sich schnell und schlägt sich mit der flachen Hand gegen seine Schläfe: "Ich will vorausschauen, aber der Kopf spielt nicht mit."

Seitdem kommt der Dresdner mal hier und mal dort unter. Ins Obdachlosenheim will er nicht. Er will einen Neuanfang und sucht eine Zwei-Zimmerwohnung. Als ihn zuletzt ein Vermieter gefragt hatte, was er zuletzt gemacht habe, hatte Ziemann gesagt, dass er unschuldig in Haft saß. Daraufhin habe sich der Vermieter auf dem Absatz umgedreht.