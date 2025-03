Die Industrie- und Handelskammer Leipzig sieht die Ursachen vor allem in hohen Arbeits- und Energiekosten und in fehlender Planungssicherheit. Zudem gebe es Nachholeffekte aus der Zeit der Corona-Pandemie. Damals seien durch staatliche Hilfen viele Insolvenzen abgewendet worden, sagte Hauptgeschäftsführer Fabian Magerl.

Eine Besserung erwartet die IHK im laufenden Jahr nicht, erklärte Magerl. "Sowohl die sächsische als auch die deutsche Wirtschaft insgesamt treten in das dritte Rezessionsjahr in Folge ein", sagte er. In Sachsen sei mit einem weiteren Anstieg der Insolvenzen zu rechnen, sollten sich die negativen Entwicklungen fortsetzen.