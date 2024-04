Die Jury hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Doch nun sind die Würfel gefallen. Michael Creutzer und Patrick Schöne von der Leipziger Mobility Center GmbH - besser bekannt als Teilauto - sind Sachsens Unternehmer des Jahres 2024. In der Gläsernen Manufaktur in Dresden haben die Geschäftsführer am Freitag die von der polnischen Künstlerin Malgorzata Chodakowska gestaltete Bronzeskulptur "Die Träumende" als Preis entgegengenommen.

Was 1993 als kleiner gemeinnütziger Verein begann, ist heute nach Unternehmensangaben der größte Carsharing-Dienstleister mit Sitz in Mitteldeutschland. Die weit über 1.000 Fahrzeuge sind aus dem Stadtbild in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nicht mehr wegzudenken - und das nicht nur in Großstädten wie Dresden, Leipzig, Chemnitz, Magdeburg oder Erfurt, sondern auch in kleineren Kommunen. "Wir haben Fahrräder, wir haben unsere Füße und wir haben den ÖPNV. Das ergänzt sich hervorragend mit geteilten Autos. Und insofern war das eine Idee, die wir weiter verfolgt und zum Unternehmen ausgebaut haben", beschreibt Patrick Creutzer die Entstehung der Firma.