Der Countdown für den Wettbewerb "Sachsens Unternehmer des Jahres" läuft. Am 12. Mai werden die Sieger in der Gläsernen Manufaktur in Dresden feierlich gekürt. Während die Entscheidung beim Hauptpreis in den Händen der Jury liegt, ist das beim Sonderpreis "Sachsen gründet - Start-up 2023" anders. Dort können sich alle Interessierten vom 28. April bis zum 7. Mai an einem Online-Voting beteiligen. Von ursprünglich 29 Bewerbungen haben es sechs ins Finale geschafft, über die nun abgestimmt werden kann.