Die von Annett Tanger und Dr. Mona Syhre gegründete Go.ecoblister GmbH hat eine gartenkompostierbare Medikamentenverpackung entwickelt. Ihr Produkt werde aus nachwachsenden, in Europa produzierten Rohstoffen hergestellt. Hintergrund ist, dass viele Patientinnen und Patienten regelmäßig verschiedene Tabletten aus sogenannten Tablettenblistern, einer Kunststoffverpackung, einnehmen. Dabei fällt jede Menge Müll an. Die Medikamentenverpackung von Go.ecoblister werde hingegen in der Apotheke befüllt, die wiederum die Tabletten zum Teil aus größeren Behältnissen bezieht. Gleichzeitig stelle dieses Verfahren die korrekte Medikation sicher. Ist der Arzneikalender aufgebraucht, dürfe er samt Folie aus kompostierbarem Zellophan auf den Kompost oder in den Papierkorb geworfen werden. Oder man lässt ihn erneut in der Apotheke füllen und versiegeln, so die Idee.