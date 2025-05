Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auszeichnung Riesaer Energieexperten holen Sachsens wichtigsten Wirtschaftspreis

16. Mai 2025, 22:08 Uhr

"Sachsens Unternehmer:in des Jahres" - zum 20. Mal wurde der Preis am Freitagabend in der Gläsernen Manufaktur in Dresden verliehen. In diesem Jahr holten die Chefs eines Riesaer Unternehmens den wichtigsten Wirtschaftspreis im Freistaat. Die Firma überzeugte die Jury mit ihrem Beitrag zur Energiewende sowie ihrem sozialen Engagement. Neben dem Hauptpreis gab es erneut einen Preis in der Start-up-Kategorie für eine innovative Unternehmensgründung.