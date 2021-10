Einige Klassenräume in Sachsen stehen derzeit leer. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

An einer Dresdner Grundschule sind in der vergangene Woche zwei Klassen ins Homeschooling geschickt worden, weil acht von 19 Lehrern fehlten. Auch an einer Oberschule in Freital gibt es massiven Unterrichtsausfall, wie Elternratssprecher Andre Jaroslawski MDR SACHSEN sagte. "Ein Vater aus Freital sagt, dass sein Kind in Chemie und Physik seit Schuljahresbeginn bereits 50 Prozent Ausfall hatte, im vergangenen Jahr gab es nur zehn Unterrichtsstunden." Schwerpunktmäßig seien beim Unterrichtsausfall die sogenannten MINT-Fächer betroffen. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. "Das betrifft alle Schularten, insbesondere die Oberschulen, insbesondere dort in den höheren Klassen".

In den Gymnasien beispielsweise ist es ein Witz. Da werden Unterrichtsstunden, die ausfallen, dann als Selbstlernstunden bezeichnet. Andre Jaroslawski Stellvertretender Vorsitzender des sächsischen Landeselternrats

Im Moment sieht der Elternvertreter kaum eine Chance, den gesamten Lernstoff wieder aufzuholen - zumal durch die Corona-Pandemie schon einiges liegen geblieben sei. "Hier müssen dringend Anstrengungen unternommen werden, um diesen Zustand wenigstens zu mildern".

Landesschulamt: Probleme überlagern sich

Das Landesamt für Schule und Bild bestätigte die angespannte Situation an einigen Schulen im Freistaat. Sprecher Roman Schulz sagte MDR SACHSEN, es liege aber nicht an fehlenden Stellen oder am Geld.

Bildrechte: Landesamt für Schule und Bildung Wir haben ärztliche Bescheinigungen. Wir haben Krankmeldungen. Wir haben Quarantäne. Wir haben ein Beschäftigungsverbot für Schwangere. Also all diese Personengruppen trifft keine Schuld, es überlagert sich einiges. Roman Schulz Sprecher des Landesamts für Schule und Bildung in Chemnitz

Es sei auch weiterhin schwierig, den Ausfall von Lehrerinnen und Lehrern außerhalb der Ballungszentren Dresden und Leipzig auszugleichen. "Die bereit sind, in den Schuldienst im Freistaat Sachsen zu gehen, wollen häufig nur in den Ballungszentren bleiben und nicht in die Regionen gehen", sagte Roman Schulz.

Piwarz: "Sondereffekte" durch Infektionswelle und Schwangerschaften

Kultusminister Christian Piwarz sagte MDR SACHSEN, der Freistaat habe in den vergangenen Jahren bereits viele neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. Aber man sei immer noch nicht in Lage, den Bedarf in jeder Region und Schulart decken zu können. Dazu kämen "Sondereffekte" wie eine Erkältungswelle jenseits von Corona und das Beschäftigungsverbot für Schwangere.

Bildrechte: dpa Wir haben viele junge Lehrerinnen eingestellt und wir haben da relativ viele Schwangerschaften. Durch Corona heißt das, dass automatisch mit Feststellen der Schwangerschaft, die Lehrerin nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen kann. Christian Piwarz (CDU) Kultusminister in Sachsen