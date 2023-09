Im vergangenen Schuljahr sind in Sachsen mehr als 1,6 Millionen der insgesamt 21 Millionen Unterrichtsstunden ausgefallen. Das entspricht rund acht Prozent des geplanten Unterrichts, wie aus einer Übersicht des Kultusministeriums hervorgeht.



Dazu kommen außerdem fast 550.000 Vertretungsstunden, die in einem anderen Fach abgehalten wurden. Zusammengerechnet fand damit an Sachsens Schulen mehr als jede zehnte Unterrichtsstunde entweder gar nicht oder nicht regulär statt. Mehr als 620.000 Stunden wurden fachgerecht von einem Vertretungslehrer gehalten und zählen damit nicht als Ausfall.

Viele Stunden schon als Ausfall geplant

Einen großen Anteil am Unterrichtsausfall hat der Lehrermangel. Laut Kultusministerium blieben im vergangenen Schuljahr 1.220 Vollzeitstellen unbesetzt. Die Folge: Mehr als 450.000 Unterrichtsstunden fielen "planmäßig" aus, das heißt sie waren wegen Personalmangel oder fehlender Räumlichkeiten von vornherein nicht abgedeckt.



Das war besonders an Förderschulen der Fall, wo durchschnittlich 7,2 Prozent der Stunden planmäßig nicht stattfanden, gefolgt von den Oberschulen mit 3,8 Prozent. Besonders hart traf es eine Förderschule in der Oberlausitz, in der laut Statistik mehr als jede vierte Stunde wegen Lehrermangels planmäßig nicht abgehalten werden konnte. Zusammen mit dem ungeplanten Ausfall fand dort ein Drittel des vorgesehenen Unterrichts nicht statt. Der Unterrichtsausfall an Förderschulen ist deutlich höher als bei den anderen Schularten. Bildrechte: MDR SACHSEN

Bis zu einem Viertel außerplanmäßiger Ausfall an einzelnen Schulen

Planmäßig nicht abgehaltene Stunden machten mehr als ein Viertel des gesamten Unterrichtsausfalls aus, der größere Anteil war ungeplant. Dazu zählt Sachsens Kultusministerium unter anderem Havarien, Streiks, Bombendrohungen und Verspätungen von Schulbussen, vor allem aber krankheitsbedingte Ausfälle sowie Kuraufenthalte der landesweit mehr als 34.000 Lehr- und pädagogischen Fachkräfte.



Dies betraf im vergangenen Schuljahr hauptsächlich Ober-, Berufs- und Förderschulen. So fielen an einer Oberschule in Dresden fast jede sechste sowie an einer Förderschule im Erzgebirge knapp jede vierte Stunde außerplanmäßig aus. Doch spielt der Personalmangel auch dabei eine Rolle. Denn eine häufige Folge sind für die vorhandenen Lehrkräfte Überstunden und Stress, wie eine am Dienstag veröffentlichte Studie zeigt. Allein an den Oberschulen fanden insgesamt mehr als 800.000 Stunden nicht odr nicht wie geplant statt. Bildrechte: MDR SACHSEN

Jede Menge Überstunden

Der Untersuchung der Universität Göttingen zufolge leisten die Lehrkräfte in Sachsen pro Woche im Durchschnitt etwa drei Überstunden - die sich allerdings ungleich verteilen. In der repräsentativen Umfrage gaben demnach 59 Prozent der Teilnehmer an, länger als vorgesehen zu arbeiten. Betroffen sind sowohl Voll- als auch Teilzeitkräfte.



Ursachen für die Überstunden sind neben Vertretungsunterricht aber auch neue und zusätzliche Aufgaben. Die befragten Lehrer nannten hier an erster Stelle die Lernplattform "Lernsax", das Schulportal und die digitale Unterrichtsgestaltung. Der Göttinger Studienleiter Frank Mußmann warnte bei der Vorstellung der Studie, die Mehrarbeit sei eine gesundheitliche Gefährdung für die Lehrkräfte. Sie erhöhe unter anderem das Risiko für eine Burnout-Erkrankung. Sechs von zehn Lehrern in Sachsen machen Überstunden. Bildrechte: IMAGO / Shotshop

Lehrkräfte entlasten - aber wie?