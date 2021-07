Sachsen rechnet nach Starkregen und Überflutungen in einigen Teilen des Freistaates mit Schäden in Millionenhöhe. Bisher sei das aber noch nicht genau beziffert, sagte Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) am Montag in Porschdorf (Sächsische Schweiz). Dort und auch in Ostsachsen hatte am vergangenen Samstag extremer Regen leichte Überschwemmungen und Erdrutsche ausgelöst. Am Sonntag hatte sich die Lage entspannt.