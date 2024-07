Das Wetter bleibt turbulent. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für Freitag und Sonnabend weitere Unwetter. Grund sind ein über Sachsen ziehendes Tiefdruckgebiet und feuchtwarme Luftmassen. So können die Temperaturen am Freitag in der Spitze 30 Grad Celsius erreichen und sich daraufhin Gewitter entladen.