Über weite Teile Sachsens sind am Nachmittag kräftige Gewitter und Unwetter gezogen. Aus dem Vogtlandkreis wurden Starkregen und Hagel gemeldet. Augenzeugen berichten von überfluteten Straßen in Hauptmannsgrün. Das Wasser drücke von den Feldern in die Ortschaften. Bäche führten Hochwasser.

In Scheibenberg im Erzgebirge brachte ein Gewitter gegen 16:45 Uhr große Mengen Hagel mit sich. In Weinböhla bei Meißen stand die Unterführung Köhlerstraße Ecke Friedenstraße unter Wasser. In Leipzig stürzte im Stadtteil Gohlis ein Baum auf zwei geparkte Autos. Um die Schäden zu beseitigen rückte dort wie vielerorts die Feuerwehr aus. Bildrechte: EHL media

In Hartha wurden die Einsatzkräfte ins örtliche Gymnasium gerufen. In den Keller war Schlammwasser gelaufen. Die Feuerwehr bekämpfte Nässe und Dreck mit Wassersaugern und Wasserschiebern. Erst vor wenigen Wochen stand das Gymnasium nach einem Rohrbruch unter Wasser. Bildrechte: EHL media

In Schwarzenberg im Erzgebirge fiel zwischenzeitlich der Strom aus. Nach ersten Informationen war im Umspannwerk Sachsenfeld ein Blitz eingeschlagen. In der Folge geriet eine Trafostation in Brand. Die Regionalleitstelle Chemnitz informierte über die Nina-Warnapp über eine giftige Rauchwolke. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Wie der Energieversorger Mitnetz mitteilte, konnte die Stromversorgung nach etwa 20 Minuten wieder hergestellt werden. Bildrechte: André März