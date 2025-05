In Dresden hatte der Blitz in der Berhard-Wensch-Straße in das Dach eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Der Dachstuhl stand in Flammen. Die Bewohner bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Mit einer Drehleiter verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zum Dach und öffneten es, um das Feuer zu löschen. Reporterangaben nach konnten sie das Feuer schnell löschen. Anwohner wurden nicht verletzt. Zu guter letzt brachten die Retter eine Katze in Sicherheit.