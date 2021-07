Heftige Gewitter haben sich am Sonntag über Sachsen entladen. So haben starke Regenfälle in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge Schlamm und Geröll über zwei Straßen gespült. Betroffen waren die Hüttengrund- und die Sehmatalstraße, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehrleute reinigten noch am Sonntagabend die Sehmatalstraße, damit sie wieder befahren werden kann. Die Hüttengrundstraße musste dagegen voll gesperrt werden. Es sei geplant, dass der Bauhof sie beräumt.