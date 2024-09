Bereits am Montag war die Erzgebirgsregion von teils schweren Gewittern betroffen: in Hermannsdorf und Tannenberg bei Annaberg-Bucholz gab es örtlich heftige Überflutungen. In Tannenberg spülten Wassermassen über Grundstücke und überfluteten die Straße. Reporter berichteten, dass Autofahrer von den Regenmengen überrascht worden seien und manche ihre Fahrten unterbrochen hätten, um nicht in Gefahr zu geraten.