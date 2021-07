19:36 Uhr | Aktuelle Pegelstände

In Neustadt an der Polenz gilt die höchste Alarmstufe vier. An Mess-Stellen in Prischwitz und Großschweidnitz gitl die Alarmstufe zwei, an der Sebnitz die Alarmstufe drei.



Aktuelle Pegelstände:

Polenz 1,97 Meter (Alarmstufe vier)

Sebnitz 1,83 Meter (Alarmstufe drei)

Prischwitz 1,67 Meter (Alarmstufe zwei)

Großschweidnitz 1,38 Meter (Alarmstufe zwei)

Schwarze Elster 63 Zentimeter (Alarmstufe eins)

Lausitzer Neiße 2,30 Meter (Alarmstufe eins)

19:27 Uhr | Hangrutsch im Kirnitzschtal

Im Kirnitzschtal bei Bad Schandau ist es zu mehreren Hangrutschen gekommen. Laut Nationalparkverwaltung des Nationalparks Sächsische Schweiz mussten mehrere Häuser evakuiert werden. Teile des Tals sind gesperrt. In Bad Schandau ist es durch ein heftiges Unwetter zu Hangrutschen gekommen. Bildrechte: Marko Förster

19:22 Uhr | Bahnverkehr in Bad Schandau eingestellt

Der Bahnverkehr zwischen Bad Schandau und der tschechischen Grenze wurden eingestellt. Betroffen sind laut Angaben der Bahn die Linien S1, U28 und RE20. Laut einer Bahnsprecherin prüft die Bahn den Einsatz von Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxis. Reisende sind am Bahnhof Bad Schandau gestrandet. Bildrechte: Daniel Förster

19:18 Uhr | Mehr als 100 Einsätze in den Landkreisen Bautzen und Görlitz

In den Landkreisen Görlitz und Bautzen mussten die Einsatzkräfte schon zu mehr als 100 Einsätzen ausrücken. Das gab die Rettungsleitstelle auf Anfrage von MDR SACHSEN an. Verletzt wurde vorerst niemand. Besonders dramatisch ist die Lage in Neustadt an der Polenz. Hier stieg der Pegel innerhalb von fünf Stunden von 32 Zentimetern auf jetzt 1,94 Meter. Derzeit gilt die höchste Alarmstufe vier. An Mess-Stellen in Prischwitz und Großschweidnitz gilt die Alarmstufe zwei, an der Sebnitz die Alarmstufe drei.

19:08 Uhr | Überflutungen in Neukirch

In Neukirch ist die Wesenitz über die Ufer getreten und verwandelte ganze Grundstücke in ein Flussbett. Feuerwehr und THW sind hier im Dauereinsatz um Betroffenen zu helfen und weitere Grundstücke vorm Wasser zu schützen. Laut Reporterangaben stehen teilweise die unteren Etagen der Häuser, welche direkt an der Wesenitz stehen, komplett unter Wasser.

19:05 Uhr | Aktuelle Unwetterwarnungen

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter (Stufe 3 von 4) herausgegeben. Betroffene Landkreise:



Görlitz

Bautzen

Kreis Meißen

Kreis Mittelsachsen

Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Chemnitz

19:00 Uhr | Ticker-Start