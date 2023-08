Im Tagesverlauf bis in die Nacht zum Freitag kann es laut DWD zu lokalen Gewittern mit Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter kommen. Außerdem wird vor Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometern pro Stunde (Windstärke 7 bis 8) und Hagel gewarnt. Lokal seien Regenmengen bis zu 40 Litern pro Quadratmeter nicht auszuschließen. Die Warnung gilt laut Wetterdienst vorerst bis 16 Uhr.

Die aktuelle Unwetterwarnung des DWD ist bereits die dritte in dieser Woche. Am Montag und Dienstag hatte es in Sachsen mehrere Gewitter mit Teils Hagel und Starkregen gegeben. Dabei waren Straßen überschwemmt worden und Bäume stürzten um.