Schon am Donnerstagnachmittag hatte der DWD vor heftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel in Sachsen gewarnt. Betroffen waren den Angaben zufolge die Regionen Chemnitz, Mittelsachsen, Erzgebirge, Sächsische-Schweiz-Osterzgebirge und Zwickau. Extreme Gewitter wurden im oberen Lagen im Vogtland erwartet. Am frühen Abend hatte es zwischenzeitlich Entwarnung gegeben. Über Schäden durch Unwetter wurde zunächst nichts bekannt.

Die Unwetterwarnung des DWD am Donnerstag war bereits die dritte in dieser Woche. Am Montag und Dienstag hatte es in Sachsen mehrere Gewitter mit Teils Hagel und Starkregen gegeben. Dabei waren Straßen überschwemmt worden und Bäume stürzten um.