In den vergangenen Tagen hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) drei Unwetterwarnung des DWD für Sachsen herausgegeben. Am Montag, Dienstag und Donnerstag hatte es in Sachsen mehrere Gewitter mit Teils Hagel und Starkregen gegeben. Die Feuerwehr musste mehrmals zu Einsätzen ausrücken. Denn es sind Straßen überschwemmt worden und Bäume umgestürzt .

Ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig sagte MDR SACHSEN, es gingen die meisten Notrufe aus dem Norden Leipzigs ein. So sei am Donnerstag ein Blitz in einen Schornstein in der Ludwigstraße eingeschlagen. Herabfallende Steine hatten demnach mehrere Autos beschädigt. Verletzt wurde aber niemand. In Delitzsch musste die Feuerwehr mehrfach Keller auspumpen. Hier hatte eine Gewitterfront bereits am Montag Überflutungen verursacht und Bäume entwurzelt.