In den letzten zwölf Stunden hat es in Sachsen bereits an vielen Orten geregnet. So kamen zum Beispiel am Fichtelberg 39 Liter pro Quadratmeter, in Carlsfeld 28 Liter pro Quadratmeter, in Jöhstadt 21 Liter pro Quadratmeter, in Struppen 16 Liter pro Quadratmeter und in Aue 11 Liter pro Quadratmeter zusammen. Nach Angaben aus dem MDR-Wetterstudio ist ab heute Mittag dann mit großen Regenmengen bis in die Nacht hinein zu rechnen.