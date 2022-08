Weil die Böden ausgetrocknet sind und den Regen nicht so schnell aufnehmen können, kann es laut Wetterexperten durch den Starkregen auch zu lokalen Überflutungen, Sturzbächen oder Schlammlawinen kommen. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge teilte mit, vor allem in der Region in der Hinteren Sächsischen Schweiz, wo die Waldbrände große Mengen an Asche hinterlassen hätten, sei damit zu rechnen, dass sich diese mit dem Regen in Schlammlawinen talwärts wälzen könnten. Falls sich die Wetterlage zuspitze, sollten die Wettermeldungen z.B. des Deutschen Wetterdienstes verfolgt, örtliche Gewässer beobachtet und Sirenensignale beachtet werden.