Unwetter Starkregenfälle in Bautzen und Ostsachsen überfluten Straßen - Evakuierungen nötig

In der Region rund um Bautzen haben schwere Gewitter für Starkregen und Hagel gesorgt. Laut Landeshochwasserzentrum Sachsen fielen dort binnen weniger Stunden 73 Liter Regen pro Quadratmeter, in Baruth an der Spree gut 52 Liter pro Quadratmeter, in Sproitz an der Talsperre Quitzdorf waren es noch knapp 40. Bildrechte: Viola Simank

Durch Starkniederschläge zwischen 17 und 19 Uhr verwandelte sich die Salzenforster Straße in Seidenau zu einem Fluss. Laut dem Feuerwehr-Einsatzleiter Markus Bergander gab es in Bautzen am Abend 60 Einsatzstellen. Schwerpunkte seien das Pflegeheim in Seidenau und die Grollmuß-Straße. Dort habe ein Hauseingang evakuiert werden müssen, nachdem Gasgeruch im Keller festgestellt wurde. Die Menschen wurden in der Schützenplatzhalle untergebracht. Um wieviele Menschen es sich handelt, konnte die Feuerwehr zur Stunde nicht sagen. Bildrechte: Lausitznews/Jens Kaczmarek

Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und ASB im Einsatz

Etwa 100 Einsatzkräfte sind in der Stadt unterwegs. Die Feuerwehr Bautzen wird von den Wehren aus Wilthen und Großdubrau, vom Technischen Hilfswerk und den Schnelleinsatzkräften des Arbeiter-Samariter-Bundes unterstützt.

Etwa zwei Stunden lang zogen laut MDR-Reportern aus der Region die Starkregenfälle durch. Die Kanalisation konnte die Regenmengen nicht aufnehmen, auch Keller liefen voll. Ähnliches Bild in Neukirch. Dort halfen Feuerwehrleute Freitagabend den Anwohnern. Starkregen flutete Straßen mit Schlamm. In Neukirch in der Oberlausitz war bereits im August der Dorfteich bei einem Unwetter über die Ufer getreten. Bildrechte: xcitepress

Auf der S11 bei Neupurschwitz südlich vom Bautzener Flugplatz kam es offenbar witterungsbedingt zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Opel kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug. Das Auto kam auf dem Dach zum Liegen. Die Feuerwehr musste nach Reporterangaben die Frau befreien, sie kam in ein Klinikum. Die Straße war für etwa eine Stunde gesperrt.

In Bischofswerda schlug ein Blitz kurz nach 15 Uhr im Dachgeschoss eines Wohnhauses ein. Es kam zu kleineren Sachschäden, Personen kamen nicht zu schaden. Bildrechte: Rocci Klein/Roccipix

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte 17:41 Uhr vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel gewarnt. Da gingen die ersten Starkniederschläge bereits nieder.

Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien Deutscher Wetterdienst Warnhinweis am 09.09.2022