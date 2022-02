Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen am frühen Montagmorgen auf der Autobahn 4 Richtung Erfurt in die Leitplanke gefahren. Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall gegen 4:30 Uhr aufgrund des starken Regens bei Hohenstein-Ernstthal im Landkreis Zwickau. Die A4 in Richtung Erfurt war vorübergehend für Bergungsarbeiten gesperrt. Auf der A72 bei Niederfrohna wurde bereits in der Nacht ein Pkw von einer Sturmböe erfasst und gegen die Mittelleitplanke gedrückt. Der Fahrer blieb unverletzt.



In Grünhain-Beierfeld im Erzgebirge kappte eine umstürzender Baum ein Freileitung. Ein Straßenzug war daraufhin zeitweise ohne Energieversorgung.