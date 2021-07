Die Unwetter haben im Vogtland die Feuerwehren auf Trab gehalten. So war in Oelsnitz nahe des Schlosses Voigtsberg ein Bach über die Ufer getreten. Angrenzende Häuser wurden teilweise anderthalb Meter unter Wasser gesetzt. So ein Hochwasser habe sie ihr ganzes Leben noch nicht erlebt, sagt Angelika Dohne, eine der Betroffenen. "Wenn du deinen Garten siehst, das ist schon Elend genug. Da hat es die ganzen Gartenmöbel weggeschwemmt. Außer der Hollywoodschaukel, die ist stehengeblieben."