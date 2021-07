Die Regionen West- und Südwestsachsen waren am Freitagfrüh besonders von Starkregen betroffen. Vor allem kleine Bäche und Flüsse schwollen kurzzeitig an. Im Mülsengrund im Landkreis Zwickau musste die Feuerwehr helfen, nachdem Regenwasser von umliegenden Feldern auf Grundstücke gelaufen war. Auch im benachbarten Lichtenstein rückte die Feuerwehr an, nachdem die Schleusen das viele Regenwasser nicht mehr aufnehmen konnten. In mindestens einem Wohnhaus wurden Keller geflutet.

Am Pegel Magwitz der Weißen Elster im Vogtland sowie am Pleiße-Pegel in Neukirchen im Zwickauer Land galt am Freitagmittag die Hochwasser-Alarmstufe 1. Alle anderen Flusspegel im Freistaat wiesen keinen erhöhten Wasserstand oder auffällige Durchflussmengen auf.



Im Vogtland fielen in den vergangenen 24 Stunden bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Das hat auch die Talsperren gefüllt. Wie es vom Landeshochwasserzentrum hieß, wird angesichts der Wetterlage vorsorglich zusätzlicher Stauraum in der Talsperre Pirk geschaffen, also Wasser dosiert abgelassen.