Von heftigen Regenfällen waren am Vormittag auch Chemnitz und Neukirchen im Erzgebirge betroffen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen aufgrund von überfluteten Straßen. So musste nach Reporterinformationen in Gornsdorf die Hauptstraße wegen Überflutung voll gesperrt werden. Durch das Unwetter wurde hier auch Schlamm auf die Fahrbahn gespült, der jetzt beseitigt wird. Im Neukirchener Ortsteil Adorf ist die Theodor-Körner-Straße überflutet worden. In Klaffenbach, nahe dem Wasserschloss, steht viel Wasser auf der Straße und behindert den Verkehr.

Unwetterartige Regenfälle hatten bereits am Dienstag in Adorf bei Neukirchen Schäden verursacht. Dort geht nun nach dem Gewitter am Donnerstagvormittag das Aufräumen weiter. Viele Anwohner haben ihren Sperrmüll an die Straße gestellt, der in den nächsten Tagen zentral abgeholt werden soll. "Wir machen das jetzt peu à peu", so Neukirchens Bürgermeister Sascha Thamm. Am Donnerstag kümmere man sich in erster Linie um die Wasserführung des örtlichen Bachs und um die Durchlässe. "Mir ist es ganz wichtig, dass sich die betroffenen Bürger auch bei uns in der Gemeinde melden, wir wollen allen helfen und egal ob Arbeitskräfte, Material, Schaufeln oder größeres Gerät gebraucht wird."