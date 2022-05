Gewitter und Starkregen haben am Freitagabend und in der Nacht zum Sonnabend in Sachsen zu zahlreichen Einsätzen der Feuerwehren geführt. So mussten beispielsweise die Rettungskräfte in der Oberlausitz mehr als 70 Mal ausrücken, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Hoyerswerda MDR SACHSEN sagte. In Nordsachsen mussten die Kameraden nach Bilanz der dortigen Rettungsleitstelle mehr als 30 mal ausrücken. In den meisten Fällen wurden umgestürzte Bäume von den Straßen entfernt.