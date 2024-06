Die Meteorologen hatten von einer "Schwergewitterlage" gesprochen und bis in den späten Dienstagabend amtliche Unwetterwarnungen für große Teile Sachsens ausgesprochen (Warnstufe 3 von 4). Davon betroffen war auch Leipzig, wo das Fanfest zum EM-Spiel Protugal gegen Tschechien am Nachmittag erst unterbrochen und dann kurzfristig vor Spielanpfiff ganz abgesagt werden musste.

Wegen eines Baumes, der auf die Oberleitung gekracht ist, ist ein Eurocity nach Prag am Dienstagabend in Brandenburg gestrandet. Die Fahrgäste mussten den Zug bei Elsterwerda verlassen und wurden auf Busse verteilt, wie eine Bahnsprecherin sagte.

Die Zugstrecke zwischen Dresden und Berlin bleibt auch am Mittwoch gesperrt. Die Räum- und Reparaturarbeiten werden den Tag über andauern, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwochmorgen. Die Züge werden über Leipzig umgeleitet. Es kommt zu Verspätungen, meldet die Bahn .

In Großthiemig, direkt an der Landesgrenze zu Sachsen, ist ein 58 Jahre Mann beim Unwetter lebensgefährlich verletzt worden. Ein Baum fiel am Dienstag auf einen Kastenwagen und klemmte den Mann und den 60 Jahre alten Fahrer des Autos ein, sagte ein Sprecher der Polizei in Südbrandenburg. Beide Männer waren am Dienstag während des Unwetters auf einem Waldweg im Landkreis Elbe-Elster entlanggefahren, als der Baum auf das Auto fiel. Auch der 60-Jährige verletzte sich dabei schwer. Die Feuerwehr befreite beide aus dem Wagen. Der 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus nach Dresden gebracht und ringt seitdem mit dem Tod, hieß es.