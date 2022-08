Sommergewitter Regen oder kein Regen - wie zuverlässig sind Wetter-Vorhersagen?

Donnerstagabend bei den Filmnächten in Dresden: Ein Platzregen ergießt sich über hunderten Besuchern. Viele Kinofreunde sind überrascht, denn sie hatten sich auf die Wettervorhersagen verlassen. Und die hatten nach einigem Hin und Her für diesen Zeitpunkt einen regenfreien Abend vorausgesagt. "Wer schreibt eigentlich diese Wetterberichte", grummelt ein Besucher in der wartenden Schlange vor dem Eingang. MDR-Wetterexpertin Susanne Langhans erklärt im Interview die komplizierte Materie von Sommergewittern und warum genaue Vorhersagen so schwierig sind.