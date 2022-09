Wetter Höchste Unwetterwarnstufe für Erzgebirgskreis

Am Mittwoch ist mit Unwettern über Sachsen zu rechnen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sollen im Erzgebirgskreis unwetterartige Niederschlägen fallen und extreme Gewitter auftreten. Bleiben Sie in der betroffenen Region am besten zu Hause. Zuvor hatte der DWD bereits für andere Regionen Warnungen vor schweren Gewitter ausgesprochen.