ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst

am Montag, 27.12.2021, 07:00 Uhr



Frost und zeitweise gefrierender Regen (teils Unwetter).



Entwicklung der WETTER- und WARNLAGE:



Ein umfangreicher Tiefdruckkomplex über dem Atlantik beeinflusst mit seinen Ausläufern heute und in den kommenden Tagen das Wetter in Sachsen. GLATTEIS (UNWETTER): Heute Vormittag verbreitet und vor allem in Ostsachsen auch ganztags zeitweise gefrierender Regen oder Sprühregen mit Glatteisbildung, besonders westlich der Elbe teils unwetterartig. In der Nacht zum Dienstag vor allem östlich der Elbe zeitweise noch gefrierender Regen oder Sprühregen. FROST/GLÄTTE: Bis in den Vormittag hinein verbreitet leichter bis mäßiger Frost zwischen 0 und -7 Grad. Tagsüber im Bergland sowie östlich der Elbe leichter Dauerfrost um -1 Grad, sonst Temperaturanstieg über den Gefrierpunkt. In der Nacht zum Dienstag verbreitet leichter Frost zwischen 0 und -4 Grad. Dabei örtlich Glätte durch überfrierende Nässe.