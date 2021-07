Sachsen müssen heute zum Feierabend und in der Nacht zu Freitag mit teils gewittrigem Starkregen rechnen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter herausgeben. Demnach soll es vor allem im Vogtland und im Erzgebirge soll es unbeständig sein mit Regenschauern und teils auch unwetterartigem Starkregen. Am längsten trocken bleibt es laut Wetterdienst in Ostsachsen.

Zum späten Nachmittag und Abend bevorzugt vom Erzgebirge über den Dresdner Raum bis in die Oberlausitz erhöhte Unwettergefahr durch heftigen, gewittrigen Starkregen mit Mengen um 30 Liter/qm in kurzer Zeit, beziehungsweise um 50 Liter/qm binnen weniger Stunden.

Wegen der Warnung vor schwerem Gewitter und Hagel für den Raum Dresden ist ein für Donnerstagabend geplanter Auftritt des Kabarettisten und Entertainers Rainald Grebe "schweren Herzens" abgesagt worden, teilte das zuständige Management mit. Die Show soll am 8. September an gleicher Stelle auf der Freilichtbühne "Junge Garde" nachgeholt werden.

Am Freitag soll es morgens in ganz Sachsen regnen. Die Niederschläge halten im Westen des Landes den ganzen Tag an. Dabei sind wieder Gewitter möglich. In der Osthälfte fällt insgesamt weniger Regen. Entlang der Neiße gibt es auch Auflockerungen. Am Sonnabend soll es sachsenweit trocken bleiben.