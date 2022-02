Das Landeshochwasserzentrum hat bereits am Freitag eine Warnung vor Hochwasser an der Lausitzer Neiße herausgegeben. Kommen die angekündigten Niederschläge, könnte an einzelnen Pegeln in der Nacht zum Montag der Warnwert für Alarmstufe 1 überschritten werden. "Eine überregionale Hochwasserlage ist aus jetziger Sicht nicht zu erwarten", heißt es jedoch vom Landeshochwasserzentrum.