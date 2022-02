Die Online-Abfahrtstafeln der sächsischen Hauptbahnhöfe melden nur weniger Einschränkungen im Bahnverkehr. In Dresden fällt zunächst ein Zug der S1 (Schöna - Meißen) und ein Zug der S2 (Dresden Hbf - Dresden-Flughafen) aus. Wer Richtung Berlin und Brandenburg mit der Bahn will, sollte sich zumindest auf Verspätungen einstellen. Wegen hoher Windgeschwindigkeiten sind Züge dort mit verminderter Geschwindigkeit unterwegs, teilte die Deutsche Bahn mit.

Die B2 ist in Krostitz zwischen Weststraße und Eilenburger Straße wegen eines Feuerwehreinsatzes in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Dort sind Dachziegel auf die Fahrbahn gefallen, meldet der Verkehrwarndienst der Polizei.

Die Kammloipe und die Ortsloipen bleiben am Montag in Schöneck noch zu. Grund sind Sturmschäden. Auch in Tannenbergsthal, Hammerbrücke, Grünbach und Muldenberg ergingen am Wochenende Sperrungen wegen Sturmschäden. Das Betretungsverbot für Wälder und Loipen galt im Vogtland zunächst bis Samstagvormittag.