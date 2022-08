Gewitter und Starkregengebiete sind über einige Regionen Sachsens hinweggezogen. So hat es Niederschläge im Erzgebirge unter anderem in Schwarzenberg, Lößnitz und Ehrenfriedersdorf gegeben. Auch in Freital, Hartha (Tharandt), Chemnitz, Zwickau, Coswig, Delitzsch, Leipzig und Hoyerswerda hat es geregnet und die heißen Temperaturen sind etwas zurückgegangen.

In Wurzen kam es aufgrund des Unwetters zur Überflutung einer Bahnunterführung. Ein Fahrzeug blieb im Wasser stehen, die Insassen konnten sich aber selbst befreien. Die Feuerwehr sperrte vorsorglich den Bereich ab. Nach Reporterangaben schlug ein Blitz in ein Haus in Brandis im Landkreis Leipzig ein, woraufhin sich der Dachstuhl entzündete. Ähnliches geschah in Oberfrauendorf bei Dippoldiswalde. In beiden Fällen musste die Feuerwehr die Dachstuhlbrände löschen, Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht.