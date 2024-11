Für den Donnerstag kündigt der Deutsche Wetterdienst auch für Sachsen ein Sturmtief an. Ein Zwischenhocheinfluss sorge ab Mittwochabend für windiges bis stürmisches Wetter, bei dem deutlich kältere Luft einfließe. "In der Nacht zum Donnerstag dreht der Wind so richtig auf - bis hin zu extremen Orkanböen“, sagte Meteorologe Felix Dietzsch. "Aber nicht nur Wind spielt eine Rolle. Es fällt auch eine ganze Menge Niederschlag.“