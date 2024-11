Die Fichtelbergschwebebahn in Oberwiesenthal hat am Morgen ihren Betrieb eingestellt. Wegen des starken Windes sei ein sicherere Fahrbetrieb nicht möglich. "Es gibt gewisse Vorschriften, an die wir uns auch als Seilbahnbetreiber halten müssen", sagte der Geschäftsführer René Lötzsch MDR SACHSEN.