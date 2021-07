Der Deutsche Wetterdienst warnt vor zum Teil schweren Gewittern mit Starkregen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen bis 75 Kilometern pro Stunde. Vereinzelt kann es zu unwetterartigen Regenfällen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde kommen. Auch größerer Hagel sei möglich. Betroffen sind den Angaben zufolge vor allem die Landkreise Bautzen, Görlitz, Meißen, Mittelsachsen, Leipzig, Nordsachsen, der Erzgebirgskreis und die Stadt Dresden.

In der Nacht zum Montag ziehen die Schauer nordostwärts ab. Östlich der Elbe gibt es auch am Morgen noch zeitweise Regen. Später werden sich auch dort Sonne und Wolken abwechseln und es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen werden am Montag zwischen 25 und 29 Grad liegen, im Bergland zwischen 18 und 24 Grad.