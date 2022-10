In der Stadt Leipzig und an den 20 Seen ringsum im Neuseenland gibt es noch Ferienplätze in allen Kategorien in den Herbstferien.

In der Stadt Leipzig und an den 20 Seen ringsum im Neuseenland gibt es noch Ferienplätze in allen Kategorien in den Herbstferien. Bildrechte: dpa

Auch für die Herbstferien ist er optimistisch und verweist auf freie Plätze in allen Kategorien in Leipzig und an den 20 Seen im Leipziger Neuseenland. "Vom Hostel bis zum Fünf-Sterne-Hotel gibt es noch Platz." Auch an den Campingplätzen seien Stellflächen frei, beispielsweise am Schladitzer See. Seit Corona 2020 würden immer mehr Gäste kurzfristig buchen. "Man blickt aufs Wetter und entscheidet sich spontan", erklärt Tourismusexperte Schmidt. Feriengästen empfiehlt er eine Segeltour auf dem Cospudener See, der Freizeitpark Belantis sei auch geöffnet. "Ein Muss ist der Zoo." Man sollte sich Räder ausleihen und die Seen erkunden. Und: "Ganz Mutige könnten ja auch noch baden gehen."