"Grundsätzlich gilt: Seinen Impfausweis zu kennen und sich mit dem persönlichen Impfschutz zu beschäftigen, ist generell hilfreich", sagt Robin Weidemann. Weidemann ist Amtsarzt in Dresden und der ärztliche Leiter des Gesundheitsamtes des Landeshauptstadt. In Vorbereitung auf die Urlaubszeit lohne aber ein genauer Blick in das gelbe Heftchen.

Es sei eine Gelegenheit, auch die Standardimpfungen noch einmal überprüfen und bei Bedarf auffrischen zu lassen, sagt Weidemann. "Dafür kann man zu seiner Hausärztin oder seinem Hausarzt gehen." Aber auch das Gesundheitsamt biete Sprechstunden nach Terminvereinbarung an. "Alle in Deutschland empfohlenen Impfungen, wie unter anderem Tetanus, Keuchhusten oder Diphterie, sollten aktuell sein", so der Mediziner. Eine Übersicht über die empfohlenen Impfungen bietet beispielsweise das Sozialministerium Sachsen auf seiner Internetseite an. Darüber hinaus sollte man sich in Sachsen auch gegen FSME impfen lassen, meint der Amtsarzt. Die Krankheit wird durch Zecken übertragen und kann in wenigen fällen zu Entzündungen des Nervensystems und der Hirnhaut führen. "Dresden und die Region rund um die Landeshauptstadt gelten als Risikogebiet. Vor allem Kinder können sich schon sehr früh dagegen schützen lassen und sollten das tun", sagt Weidemann.