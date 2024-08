Eine Frau aus Sachsen ist am Donnerstag auf Rügen tödlich verunglückt. Wie das zuständige Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte, war die 74-Jährige am Nachmittag in der Ortslage Neu Mukran unterwegs. Sie habe mit ihrem Fahrrad am Straßenrand gestanden, als ein mit Heuballen beladenes Traktorgespann an ihr vorbeifuhr.