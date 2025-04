Rund sieben Jahre nach einem großangelegten Munitionsdiebstahl durch Spezialkräfte der sächsischen Polizei ist ein Beamter zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt worden. Er wurde bereits im März der veruntreuenden Unterschlagung und der Bestechlichkeit schuldig gesprochen, wie ein Sprecher des Landgerichts Dresden am Montag sagte. Zwei ebenfalls angeklagte Polizisten seien dagegen freigesprochen worden, sagte der Sprecher des Landgerichts MDR SACHSEN. Der Prozess hatte überwiegend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden.

Angeklagt waren drei Beamte des Landeskriminalamts (LKA) wegen Bestechlichkeit, Diebstahls sowie unerlaubten Erwerbs und Besitzes von genehmigungspflichtiger Munition. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihren Plädoyers für die drei Angeklagten Bewährungsstrafen zwischen sechs und zwölf Monaten, die Verteidigung Freisprüche.



Im März 2021 war bekannt geworden, dass Beamte des mobilen Einsatzkommandos Dresden des LKA mutmaßlich 7.000 Schuss Munition aus Polizeibeständen gestohlen und 2018 als Gegenleistung für ein nicht dienstliches Schießtraining auf einem Schießplatz in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern verwendet haben sollen. Das Training war zuvor bei einem Vorgesetzten beantragt, von diesem aber verboten worden. Darüber setzten sich die Beamten jedoch hinweg.