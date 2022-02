"Saber Strike" gehört zu einer Reihe regelmäßiger Manöver in der Region, wie etwa "Noble Jump" ("Ausgezeichneter Sprung") oder "Flaming Thunder" ("Flammender Donner"). Allen gemein ist die Botschaft an Russland, dass eine Intervention in einem Nato-Staat schwerwiegende Folgen hätte. Zugleich signalisiert die Nato damit ihren Partnern in Osteuropa Bündnistreue. Auch Russland führt derzeit ein groß angelegtes Manöver gemeinsam mit Belarus durch. Experten gehen davon aus, dass die russischen Soldaten nach dem Ende des Manövers in Belarus bleiben werden.