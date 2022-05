Entwickelt wurde das Projekt vom Präventionszentrum am Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen Dresden (NCT). Eine der Leiterinnen, Friederike Stölzel, sagt, dass es vor allem beim Sport unter freiem Himmel ein enormes Hautkrebsrisiko gebe. "Nachwuchssportler verbringen in der Regel ungefähr 1.000 Stunden pro Jahr in der Sonne." Das sei extrem hoch und die Gefahr gerade in der Zeit der höchsten UV-Belastung von 10 bis 16 Uhr nochmal um ein Vielfaches höher. Dazu komme das Schwitzen, wodurch die Haut schneller rot wird und das Krebsrisiko steigt.